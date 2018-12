Sif krijgt order van Dredging International

Gepubliceerd op | Views: 429

ROERMOND (AFN) - Sif heeft van Dredging International de opdracht gekregen voor de productie van 58 monopiles en het zogeheten primaire staal van de overgangsstukken voor het offshore windpark SeaMade. Dat maakte de funderingsspecialist woensdag bekend, zonder het verstrekken van financiële details.

Windpark SeaMade ligt 40 tot 50 kilometer uit de kust van het Belgische Oostende. Het wordt ontwikkeld in een samenwerkingsverband van de Otary-groep, Electrabel en Eneco Wind Belgium. De overgangsstukken worden door Sif overigens gemaakt in samenwerking met Smulders in Hoboken.

Het project voor Dredging International stond al in het orderboek van Sif, zoals destijds in augustus gepresenteerd bij de halfjaarcijfers. Toen was er echter nog sprake van exclusieve gesprekken. De financiële afronding vond op 3 december plaats, waardoor het contract volgens Sif nu solide is.