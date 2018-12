Aris nieuwe commissaris bij Rabobank

Gepubliceerd op | Views: 279 | Onderwerpen: banken, Rabobank

UTRECHT (AFN) - Annet Aris is door de algemene ledenraad van Rabobank benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Dat werd woensdag bekendgemaakt. Ze is benoemd voor een periode van vier jaar.

Aris bekleedt al diverse commissariaten, onder andere bij Randstad en ASML. Ze is verder sinds 2003 verbonden aan Insead Business School als Senior Affiliate Professor of Strategy. Daarvoor werkte ze als consultant en partner bij McKinsey in Amsterdam, Londen en München.

De ledenraad van de bank heeft verder Arian Kamp herbenoemd als commissaris voor een periode van vier jaar. Kamp is commissaris van Rabobank sinds 2014. Het toezichthoudende orgaan van het financiële concern bestaat naast Aris en Kamp verder uit voorzitter Ron Teerlink, vice-voorzitter Marjan Trompetter, Irene Asscher-Vonk, Leo Degle, Petri Hofsté, Jan Nooitgedagt en Pascal Visée.