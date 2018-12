Van Lanschot verkoopt belang in apothekersketen

Gepubliceerd op | Views: 435

DEN BOSCH (AFN) - Van Lanschot Kempen verkoopt zijn belang in apothekersketen AIO II. De verkoop zal naar verwachting begin volgend jaar worden afgerond en op de deal wordt een boekwinst voorzien van circa 35 miljoen euro.

Van Lanschot bereikte woensdag een akkoord met fondsen onder beheer van Bencis over de verkoop. AIO II is de houdstermaatschappij van apothekersketen Medsen en grootbereidingsapotheek Ceban, gevestigd te Breda.

Sinds 2009 is Van Lanschot Kempen aandeelhouder in AIO II. Destijds werd een meerderheidsbelang verkregen. Enkele jaren geleden werd de deelneming nog vergroot tot 72 procent. AIO II droeg in de eerste helft van het jaar 6,7 miljoen euro bij aan de nettowinst van Van Lanschot Kempen.