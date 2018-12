PostNL wil FNV-acties bij rechter stoppen

Prima actie van PostNL! Wel jammer dat het weer zover moet komen.



Trouwens, de "grote" CAO die men nu bespreekt werd pas in oktober 2017 uit onderhandeld & afgetekend terwijl de ingangsdatum op 1 april 2017 lag.



De FNV kent een leegloop van > 100000 leden en zit met een begrotingstekort. Zelfs de grootste post bond (BvPP) waarschuwde in september in een brief aan hun leden dat de FNV actief probeerde om leden te werven van andere bonden.



De FNV is schaamteloos en net als de SP, uit op het dividend wat de aandeelhouders na 5 jaar niets, eindelijk eens krijgen.



De aandeelhouders zijn wel degenen die het vermogen verschaft hebben zodat men kan werken....!!!