Gepubliceerd op | Views: 897

TOKIO/PARIJS (AFN) - Automaker Renault heeft Nissan verteld zijn bestuursleden met rust te laten. Nissan probeerde herhaaldelijk bewijzen van misdragingen van de gewipte topman Carlos Ghosn te delen met de Renault-bestuurders. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van een tweetal anonieme bronnen.

Ghosn is nog altijd topman en voorzitter van Renault ondanks een arrestatie wegens belastingfraude in Japan half november. De resultaten van een intern onderzoek naar de automagnaat worden tijdens een vergadering donderdag met het bestuur gedeeld. Dan wordt mogelijk ook besloten over de toekomst van Ghosn bij Renault.

Voor die tijd wil Renault niet dat Nissan de bestuurders informatie toespeelt. Nissan had volgens de bronnen vorige week aangeboden het bestuur op de hoogte te brengen van de bevindingen, maar de Franse autobouwer wilde dat via de advocaten spelen.

Sinds de arrestatie van Ghosn is de relatie tussen Nissan en Renault onder druk komen te staan. De twee automakers vormen sinds 1999 een alliantie waar in 2016 ook Mitsubishi bij aansloot. Ghosn zou bezig zijn geweest om tot een volwaardige fusie te komen.