Daling tv-aansluitingen in Nederland

HOUTEN (AFN) - Het aantal tv-aansluitingen in Nederland is in het derde kwartaal met 0,1 procent gedaald. Er zijn nu 7,46 miljoen tv-aansluitingen, becijferde onderzoeksbureau Telecompaper.

De meeste aansluitingen zijn via kabel (55,7 procent). Daarna volgen DSL (koper) met 21,3 procent en glasvezel met 15,9 procent. Het aandeel van satelliet en Digitenne (KPN) is minder dan 5 procent. De grootste aanbieder van tv-aansluitingen is Ziggo met een marktaandeel van 55,2 procent. Nummer twee is KPN met 31,7 procent. Het marktaandeel van het nieuwe fusiebedrijf T-Mobile/Tele2 bedraagt 4,8 procent.

De omzet uit tv-diensten groeide in de afgelopen periode met 6 miljoen euro tot 472 miljoen euro. Telecompaper verwacht voor heel 2018 een stijging van de omzet met 1,7 procent tot 1,87 miljard euro, door prijsverhogingen van KPN, XS4ALL, Telfort en Ziggo.