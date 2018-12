'Baas AEX-fonds goed voor 3,6 miljoen euro'

Gepubliceerd op | Views: 1.238

AMSTERDAM (AFN) - De topmannen en -vrouwen van bedrijven met een AEX-notering waren vorig jaar in doorsnee goed voor een beloning van 3,6 miljoen euro, tegen 2,9 miljoen euro een jaar eerder. De AEX-bestuurders verdienden, inclusief bonussen en aandelenpakketten, gemiddeld minder dan hun Britse en Duitse collega's. Dat blijkt uit het jaarlijkse beloningsonderzoek van de Vlerick Business School.

Vlerick, die de beloningen van de top van 862 beursgenoteerde ondernemingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden onderzocht, merkt op dat de verschillen in de hoofdindex in Amsterdam aanzienlijk zijn. Zo was de bestbetaalde baas van een AEX-fonds in 2017 goed voor 8,3 miljoen euro. Dat was 7,6 miljoen euro meer dan de minstverdienende collega.

Bestuurders van de zogeheten large-cap bedrijven in Duitsland gingen gemiddeld met dik 6,2 miljoen euro naar huis, terwijl in Engeland de top gemiddeld zo’n 3,8 miljoen euro opstreek. Bazen van bedrijven in de MidKap in Amsterdam kregen gemiddeld met 1,2 miljoen euro uitgekeerd. Small-cap-bestuurders moesten het in doorsnee met 775.000 euro doen.