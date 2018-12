Megafusie Chinese chemiebedrijven bijna rond

Gepubliceerd op | Views: 345 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN) - Een fusie tussen de twee Chinese chemiebedrijven Sinochem en ChemChina is bijna rond. Het voorbereidende werk voor de samenvoeging, waaronder het wegnemen van knelpunten, is door de top van beide bedrijven al afgerond, meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. In de komende weken kan het akkoord worden bekendgemaakt.

De fusie tussen de twee staatsbedrijven is al minimaal twee jaar in de maak. Door het samengaan ontstaat een bedrijf met een waarde van meer dan 90 miljard euro. Sinochem en ChemChina houden zich bezig met alles van olie tot chemicaliën. Met het samengaan beogen de twee bedrijven schaalvoordelen te behalen die tot meer efficiency en hogere marges moeten leiden.

Als gevolg van het samengaan stoot het nieuwe fusiebedrijf mogelijk enkele bezittingen af. De opbrengst daarvan kan worden gebruikt om de schulden van ChemChina, dat veel geld leende voor de aankoop van de Zwitserse pesticidemaker Syngenta, af te lossen.