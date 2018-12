Elliott koopt zich in bij Pernod Ricard

Gepubliceerd op | Views: 282

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De activistische investeerder Elliott richt zijn pijlen op drankconcern Pernod Ricard. De firma heeft een belang van 2,5 procent genomen in de maker van onder meer whisky en cognac.

Pernod Ricard is onder meer eigenaar van de whiskymerken Jameson en Chivas Regal en wodkamerk Absolut. Volgens Elliott kan dat portfolio van grote waarde zijn voor beleggers, maar presteert het Franse bedrijf ondermaats door ,,inadequaat bestuur en een gebrek aan kritische blikken van buitenaf''. De investeerder wijst daarbij op de concurrent Diageo, die betere winstmarges heeft dan Pernod Ricard.

Elliott koopt zich vaker in bij grote beursbedrijven om actief aan te sturen op ingrepen die de waarde van aandelen zouden verhogen. In Nederland is de firma vooral bekend als plaaggeest van verfreus AkzoNobel, waar de investeerde aanstuurde op een splitsing. Onlangs meldde Elliott zich met hetzelfde doel voor ogen bij chemieconcern Bayer.