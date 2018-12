STOCKWATCH BofAML verhoogt advies Aegon

Gepubliceerd op | Views: 1.995 | Onderwerpen: , advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Zorgen over zorgverzekeringen, de kapitaalpositie en kredietrisico's bij Aegon zijn nog altijd relevant, maar die factoren zijn al grotendeels ingeprijsd in het aandeel. Dat schrijven analisten van Bank of America Merrill Lynch (BofAML). De bank verhoogt het advies voor de verzekeraar van underperform naar neutral.

De marktvorsers verwachten verder dat Aegon een relatief laag dividend uitkeert als gevolg van de verhoudingsgewijs zwakke kapitaalpositie. Ze wijzen erop dat het aandeel de afgelopen maand circa 22 procent verloor, waarmee de risico's al in de prijs zijn verwerkt.

Aegon sloot dinsdag vrijwel vlak op 4,36 euro.