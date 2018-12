Trump: dom om rente deze maand te verhogen

Ik mag hem wel die man. Geeft gewoon zijn mening. En waarom zou de rente omhoog moeten ? Obv verouderde economische theorieën ? Wereld is totaal niet meer te vergelijken met 20 tot 30 jaar geleden. Zelfs niet meer te vergelijken met 10 jaar geleden. Consumenten moet je niet al te veel lastig vallen met hoge rentes, inflatie zal blijvend laag zijn agv de enorme innovatie in productieprocessen en materiaal. Robotisering en ICT. Dat is iets dat totaal vergeten is in alle beschouwingen. En daarnaast staat er zo'n enorme berg geld aan de zijlijn in een niet bancaire setting dat meer en meer kredietverlening privaat aan het verlopen is. En daarin zijn de rentes al heel lang 6 tot 8%. In private equity settings word sinds jaar en dag op het verstrekte cumpref kapitaal gemiddeld 8% rentecoupon gecumuleerd.