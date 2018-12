Commissaris Bhattacharya vertrekt bij Signify

Gepubliceerd op | Views: 616

AMSTERDAM (AFN) - Abhijit Bhattacharya vertrekt als commissaris van verlichtingsbedrijf Signify. De huidige financieel directeur van Philips doet dat volgens de voormalige Philips-dochter op eigen verzoek per 31 december. De voormalige Philips-divisie zal op termijn een opvolger voordragen.

Philips bouwt zijn belang in Signify in stappen af. In het licht van die ontwikkeling ziet Bhattacharya voor zichzelf geen rol meer weggelegd in de raad van commissarissen van Signify. De Indiër was sinds de beursgang van het bedrijf lid van de toezichthoudende raad.

Philips heeft momenteel nog een belang van 15,4 procent in Signify. Het zorgtechnologiebedrijf sprak andermaal de intentie uit om het belang op termijn terug te brengen naar nul. Signify werd door Philips in 2016 naar de beurs gebracht.