WDP sluit nieuwe deal in Roemenië

Gepubliceerd op | Views: 390

WOLVERTEM (AFN) - WDP heeft een overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling en verhuur van 77.000 vierkante meter aan logistiek vastgoed op een bestaande locatie in Boekarest, voor retailer Auchan. Dat werd woensdag bekendgemaakt. Het investeringsbudget bedraagt circa 45 miljoen euro.

De locatie is voor een periode van 7 jaar verhuurd aan de Franse retailer. De oplevering is in de loop van 2020.