Moody's kan mogelijk met afwaardering Unibail komen

quote: Beursplein 5 schreef op 12 november 2020 22:17:

[...]



Dan wordt de LTV te hoog. Dit is nu juist exact het probleem.



[...]Dan wordt de LTV te hoog. Dit is nu juist exact het probleem.

Dat is totaal niet het probleem.Er is geen liquiditeits probleem.Er is ook geen acuut ltv probleem maar in een 100% draai van het bestuur willen die het ineens doen voorkomen dat dit wel is om er een claim emissie doorheen te kunnen drukken.En als waarom dan je vraag is en je kan gezien de convenanten en de rente tarieven die andere vedrijven moeten betalen met slechtere ratings geen goede logische reden bedenken dan komt je terecht in de wereld van het grote geld, die uitleg is wel bekend neem ik aan.Als de licht hoger dan normale ltv maar nog zeer comfortabel laag genoeg al een probleem.zou zijn dan wordt die veroorzaakt door de afschrijvingen op vastgoed.De inkomsten die er nog steeds zijn in ruime mate maar compleet ondersneeuwen en de andere acties zoals verkoop vastgoed wegen daar niet tegenop op dit dieptepunt van de crisis.Maar je maakt ook geen beleid obv wat nu gebeurt maar wat er de komende 12 mnd 24 maanden 5 jaar 10 jaar 30 jaar gaat gebeuren.Dan zijn alle overige acties van het reset plan voldoende als je die gewoon met 1 jaar verlengt.Voorkom je 100% verwatering en dat is het zeker waard.Cash is er genoeg, als je bijleent verhoogd dit de ltv niet.Het geleende geld is er weer als cash equivalent en die wordt er bij de berekening weer vanaf gehaald dus impact 0.Waar geeft umibail dan nog wel obligaties uit vraagt u zich dan af??Herfinancieren van de bestaande aflopende leningen.