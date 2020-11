KPN uitblinker op Damrak en AEX weer boven 600 punten

AMSTERDAM (AFN) - Telecombedrijf KPN was donderdag de grote uitblinker op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten het aandeel flink hoger na een bericht op basis van ingewijden dat de Zweedse investeerder EQT de onderneming heeft benaderd voor een overname. Door de koersreactie eindigde de toonaangevende AEX-index op Beursplein 5 voor het eerst in maanden weer boven de 600 punten.

KPN won meer dan 6 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. Er gaan al langer geruchten dat de Zweden geïnteresseerd zijn in KPN, maar de investeerder en het telecombedrijf zelf weigeren commentaar te geven. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg is nog niet duidelijk of gesprekken tussen de twee partijen tot een deal kunnen leiden. EQT zou een vriendschappelijke overname van KPN nastreven en er zou met adviseurs worden gewerkt aan de financiering van een mogelijke transactie.

De AEX sloot uiteindelijk 0,1 procent hoger op 600,05 punten. De hoofdindex tikte een dag eerder al even het niveau van 600 punten aan. De laatste keer dat de AEX boven deze grens eindigde was op 21 februari dit jaar. De beurshandel bleef verder in de ban van het positieve vaccinnieuws van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en de verdere ontwikkelingen rond de coronacrisis. De MidKap klom 1 procent tot 859,21 punten. Londen, Frankfurt en Parijs deden een stap terug, met minnen tot 1,5 procent.\

Prosus

Techinvesteerder Prosus was met een winst van 3,6 procent ook erg in trek in Amsterdam, dankzij een goed kwartaalbericht van het Chinese internetconcern Tencent waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent heeft ook aangegeven samen met de Chinese autoriteiten te werken aan strenger toezicht op de internetsector en striktere regelgeving. Peking vindt namelijk dat grote internet- en webwinkelbedrijven als Tencent en Alibaba een te dominante positie hebben bij onlineshoppen en gamen.

SBM Offshore, dat een kijkje in de boeken gaf, won 0,1 procent. De maritiem oliedienstverlener is ondanks de zwakke marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie wederom positiever geworden over de resultaten dit jaar. Verder zakte Siemens ruim 3 procent in Frankfurt. Het Duitse technologie- en industrieconcern rekent op meer winst in 2021 na een zwaar coronajaar. Vanwege de aanhoudende onzekerheden rond de pandemie snijdt Siemens wel in het dividend.

De euro stond op 1,1815 dollar, tegen 1,1762 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 42,04 dollar. Brentolie klom 1,2 procent in prijs tot 44,31 dollar per vat.