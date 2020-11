'Hoekstra liet zich in de kaart kijken met steunbelofte aan KLM'

Wobke Hoekstra is een topper. Nu zeggen dat een belang in KLM niet goed is is een koe in de kont kijken. Het ging in eerste instantie om de zeggenschap omdat KLM erg belangrijk is voor Schiphol. Achteraf weten we het allemaal wat we hadden moeten doen.



Respect voor Wobke is wel op zijn plaats lijkt mij.