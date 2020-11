KPN gaat flink omhoog op Amsterdamse beurs

AMSTERDAM (AFN) - KPN trok donderdagmiddag de meeste aandacht op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten het aandeel flink hoger na een bericht op basis van ingewijden dat de Zweedse investeerder EQT het telecombedrijf heeft benaderd voor een overname. De beurshandel bleef verder in de ban van het positieve vaccinnieuws van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en de verdere ontwikkelingen rond de coronacrisis.

KPN won bijna 7 procent bij de hoofdfondsen aan het Damrak. Er gaan al langer geruchten dat de Zweden geïnteresseerd zijn in KPN, maar de investeerder en het telecombedrijf zelf weigeren commentaar te geven. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg is nog niet duidelijk of gesprekken tussen de twee partijen tot een deal kunnen leiden. EQT zou een vriendschappelijke overname van KPN nastreven en er zou met adviseurs worden gewerkt aan de financiering van een mogelijke transactie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde even na 16.00 uur 0,3 procent hoger op 601,13 punten. 7 De MidKap klom 1 procent tot 859,07 punten. Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 1,3 procent.

Prosus

Techinvesteerder Prosus was met een winst van bijna 4 procent ook erg in trek in Amsterdam, mede dankzij een goed kwartaalbericht van het Chinese internetconcern Tencent waarin Prosus een groot belang heeft.

SBM Offshore, dat met resultaten kwam, daalde 0,2 procent. De maritiem oliedienstverlener is ondanks de zwakke marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie wederom positiever geworden over de resultaten dit jaar. Beleggers en analisten hadden echter al rekening gehouden met de betere vooruitzichten van het bedrijf.

Siemens

Verder zakte Siemens 4 procent in Frankfurt. Het Duitse technologie- en industrieconcern rekent op meer winst in 2021 na het zware coronajaar. Vanwege de aanhoudende onzekerheden rond de pandemie snijdt Siemens wel in het dividend.

De euro stond op 1,1797 dollar, tegen 1,1762 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 42,01 dollar. Brentolie klom 1,1 procent in prijs tot 44,33 dollar per vat.