'Zweedse investeerder benadert KPN voor overname'

Echt wel. EQT is een nette club. Sterk gefinancierd. Deltafiber en KPN worden tot 1 glasfiber netwerk gesmeed. Dit is niet onlogisch. Dubbele concurrerende netwerken zou idioot zijn.



Ik voorspelde vanmorgen al om 11.41u pp KPN forum.



Nationaal belang is gebaat bij 1 sterk netwerk. Ik zie geen issues vwb nationale veiligheid.



EQT is het puur te doen om LT investering met voorspelbare cashflow.