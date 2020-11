'Kleine uitslagen bij opening op Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan donderdag naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De stemming onder beleggers op Wall Street wordt gedrukt door een recordaantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in de Verenigde Staten. Verder gaat de aandacht uit naar cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen en de inflatie in de VS.

In de VS werden woensdag 142.279 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het is de achtste dag op rij dat meer dan 100.000 nieuwe coronagevallen werden vastgesteld, becijferde persbureau Reuters. Het dodental steeg met 1464. Sinds het begin van de pandemie zijn ongeveer 10,4 miljoen besmettingen en bijna 242.000 sterfgevallen gemeld in de VS. Het land voert daarmee de lijst aan van landen die volgens officiële cijfers het zwaarst zijn getroffen door het virus.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de ontwikkelingen rond corona lijken lager te gaan beginnen. Het gaat bijvoorbeeld om luchtvaartondernemingen als American Airlines en United Airlines, maar ook cruisemaatschappijen als Carnival en Royal Caribbean Cruises. Techbedrijven als Amazon, Microsoft en Apple lijken juist hoger te gaan openen, omdat zij profiteren van online shoppen en thuiswerken in coronatijd.

Inflatie

Het aantal Amerikanen dat vorige week een werkloosheidsuitkering aanvroeg is iets gedaald. Het ministerie van Arbeid meldde 709.000 nieuwe aanvragen, tegen een herziene 757.000 aanvragen een week eerder. Dat cijfer valt lager uit dan economen hadden voorspeld. De daling duidt er op dat het herstel op de Amerikaanse arbeidsmarkt weer iets inzet.

De inflatie zakte in oktober naar 1,2 procent op jaarbasis, van 1,4 procent in september. Hier werd gerekend op een afname tot 1,3 procent.

Kwartaalresultaten

Wat betreft kwartaalresultaten is het vrij rustig op Wall Street. Nabeurs komen nog wel media- en entertainmentconcern Walt Disney en de fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems met cijfers over de afgelopen periode.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag een fractie lager op 29.397,63 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 3572,66 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 2,3 procent tot 11.892,93 punten.