Inflatie VS zakt weer wat terug

WASHINGTON (AFN) - De inflatie in de Verenigde Staten is in oktober weer licht gedaald tot 1,2 procent op jaarbasis. In september was dit nog 1,4 procent. Dat maakte de Amerikaanse overheid bekend.

De terugloop van het gemiddelde prijspeil was iets sterker dan economen hadden verwacht. Zij gingen in doorsnee uit van een daling tot 1,3 procent. De zogeheten kerninflatie, exclusief de schommelende prijzen van energie en voedingsmiddelen, kwam uit op 1,6 procent, tegen 1,7 procent een maand eerder.

Op maandbasis bleven de Amerikaanse consumentenprijzen stabiel.