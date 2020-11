KPN en Prosus stuwen AEX boven 600 punten

Dat komt omdat het 'vertrouwen' momenteel geen echt vertrouwen is maar hebzucht en euforie over gratis verkregen geld. De beurzen worden geforceerd omhooggekocht door banken en andere investeerders die karrenvrachten geld krijgen toegeworpen, in de hoop dat een hogere beurs de problemen in de reeele economie zullen verbloemen. Voor mij is dat de echte erfenis van Trump: de misvatting dat de economie de beurs volgt in plaats van andersom, wat een groot deel van de mensen nu gelooft. Uiteraard weet het grootkapitaal zelf dondersgoed dat het niet zo werkt maar zolang ze er hun zakken mee kunnen vullen houdt men het kaartenhuis in stand.