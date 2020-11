'Coronacrisis neemt hap uit wereldwijd containervervoer'

GENÈVE (AFN/DPA) - Het volume van de goederen die over de wereldzeeën worden verscheept, zal dit jaar op jaarbasis met 4,1 procent dalen in vergelijking met een jaar eerder als gevolg van de coronacrisis. Dat staat in een VN-rapport dat donderdag in Genève is gepubliceerd.

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus en de maatregelen om het tegen te gaan, hebben het vervoer van goederen verstoord. Daarbij heeft de wereldeconomie te kampen met een daling van vraag en aanbod, zo kwam naar voren in het rapport over de zeescheepvaart. De daling dit jaar komt bovenop de mindere groei in 2019, toen het volume van de maritieme handel met 0,5 procent steeg tot ruim 11 miljard ton.

Analisten van de VN wezen er verder op dat aanhoudende handelsspanningen en de hoge beleidsonzekerheid de groei van de wereldwijde economische productie en de handel in goederen vorig jaar hebben ondermijnd. Dat had vooral betrekking op de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten. Voor volgend jaar wordt een groei van het zeevervoer met 4,8 procent verwacht als het herstel van de coronacrisis merkbaar wordt.

UNCTAD, die de integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie bevordert, zei verder dat de vervoersindustrie meer moet doen om toekomstige risico's en crises op te kunnen vangen. Het VN-agentschap stelde voor om speciale transportkanalen voor medische goederen en voedsel op te zetten om verstoringen te voorkomen. Verder moet geïnvesteerd worden in opslagfaciliteiten voor noodvoorraden en betere spreiding.