Modemerk Burberry flink geraakt door corona, nu weer op koers

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse modemerk Burberry heeft zijn omzet het afgelopen halfjaar flink zien dalen door de coronacrisis. Door lockdownmaatregelen waren winkels gesloten en werd er een stuk minder gereisd. Ook waren er wereldwijd minder toeristen die kleren kochten. Inmiddels is de negatieve trend gekeerd en groeide de omzet van het bedrijf alweer in oktober.

Die stijging is met name te danken aan dubbelcijferige omzetgroei in onder meer China, Korea en de Verenigde Staten. Het merk is populair bij jongeren. Een van de gezichten van Burberry is de Engelse voetballer Marcus Rashford, die in reclames de opvallende lange jassen draagt.

Het afgelopen halfjaar daalde de omzet met 31 procent naar 878 miljoen pond (983 miljoen euro). Het omzetverlies zat vooral in het begin van Burberry's boekjaar. De brutowinst halveerde ruim naar 88 miljoen pond. In juli liet het bedrijf weten dat er zo'n 150 banen zouden verdwijnen op kantoren in Londen en Leeds.

In oktober groeide de verkoop op jaarbasis. Begin november moesten de winkels in het Verenigd Koninkrijk wel weer de deuren weer sluiten vanwege nieuwe lockdownmaatregelen in verband met een toename in het aantal coronabesmettingen in het land.