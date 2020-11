AEX schurkt tegen 600 puntengrens aan

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse AEX-index schurkte donderdag tegen de 600 puntengrens aan. De andere Europese beurzen lieten verliezen zien, na de sterke opmars van de afgelopen dagen. De beurshandel bleef in de ban van het positieve vaccinnieuws van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en de verdere ontwikkelingen rond de coronacrisis. Op het Damrak verwerkten beleggers een handelsbericht van maritiem oliedienstverlener SBM Offshore.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel vrijwel vlak op 599,08 punten. De hoofdindex tikte een dag eerder korte tijd het niveau van 600 punten aan. Dat was voor het eerst sinds 24 februari dit jaar. De MidKap klom 0,6 procent tot 855,89 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,7 procent.

Chemicaliëndistributeur IMCD stond onderaan in de AEX, met een verlies van 1,8 procent. Het aandeel Shell (min 1,6 procent) noteerde ex dividend. Techinvesteerder Prosus voerde de stijgers aan met een winst van 2,8 procent. In de MidKap ging beursintermediair Flow Traders aan kop met een plus van 2,7 procent. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties sloot de rij met een min van 4 procent.

SBM Offshore

SBM Offshore won 0,5 procent. De maritiem oliedienstverlener is ondanks de zwakke marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie wederom positiever geworden over de resultaten dit jaar. De onderneming, die last heeft van de fors lagere olieprijs en de impact van de coronacrisis, schroefde in augustus ook al zijn verwachtingen op. Volgens topman Bruno Chabas heeft SBM onder meer de kosten goed onder controle.

Op de lokale markt zakte Stern 3,7 procent. De autodealergroep had ook in het derde kwartaal last van de coronacrisis, mede omdat veel minder nieuwe auto's werden verkocht. Ook was de negatieve invloed van de coronacrisis merkbaar in de werkplaatsen en bij schadeherstel, omdat er minder werkzaamheden waren.

Siemens

In Frankfurt verloor Siemens 4 procent. Het Duitse technologie- en industrieconcern rekent op meer winst in 2021 na het zware coronajaar. Vanwege de aanhoudende onzekerheden rond de pandemie snijdt Siemens wel in het dividend. Deutsche Telekom won 0,1 procent, na een verhoging van de verwachtingen door het Duitse telecomconcern. In Londen steeg Burberry 3,9 procent na goed ontvangen resultaten van het Britse modemerk.

De euro was 1,1786 dollar waard, tegenover 1,1762 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 41,73 dollar. Brentolie werd ook 0,7 procent duurder, op 44,10 dollar per vat.