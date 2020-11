AEX opent lager na recente opmars

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het rood, na de sterke opmars in de afgelopen dagen. De beurshandel bleef in de ban van het positieve vaccinnieuws van Pfizer en de verdere ontwikkelingen rond de coronacrisis. Op het Damrak verwerkten beleggers een handelsbericht van maritiem oliedienstverlener SBM Offshore. Het aandeel Shell noteerde ex dividend.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de opening van de markt 0,5 procent in de min op 596,38 punten. De hoofdindex tikte een dag eerder kortstondig de 600 puntengrens aan. Dat was voor het eerst sinds 24 februari dit jaar. De MidKap daalde 0,1 procent tot 850,28 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1 procent.

SBM Offshore leverde een openingswinst snel in en zakte 0,4 procent bij de middelgrote bedrijven. De maritiem oliedienstverlener is ondanks de zwakke marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie wederom positiever geworden over de resultaten dit jaar. De onderneming die last heeft van de fors lagere olieprijs en de impact van de coronacrisis, schroefde in augustus ook al zijn verwachtingen op. Volgens topman Bruno Chabas heeft SBM onder meer de kosten goed onder controle.