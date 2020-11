Apple-leverancier Foxconn profiteert van nieuwe iPhones

TAIPEI (AFN/BLOOMBERG) - Hon Hai Precision, de officiële naam van elektronicabouwer Foxconn, blijft profiteren van de groeiende vraag naar iPhones. De belangrijke leverancier van iPhone-maker Apple kwam met beter dan verwachte cijfers op de proppen. Daarmee toont het bedrijf ook aan dat het verder herstelt van de crisis.

Foxconn is verantwoordelijk voor de assemblage van de meeste iPhones en iPads. In het afgelopen kwartaal boekte het bedrijf een nettowinst van 30,9 miljard Taiwanese dollar, omgerekend ongeveer 920 miljoen euro. Analisten hadden in doorsnee op 28,7 miljard Taiwanese dollar gerekend.

Apple-producten zijn goed voor ongeveer de helft van de omzet van het bedrijf. Die lag in het afgelopen kwartaal op bijna 1,3 biljoen Taiwanese dollar. Dat was bijna 7 procent meer dan een jaar eerder. Dit kwam vooral door de lancering van de nieuwste iPhones eerder dit jaar. Twee daarvan gingen in oktober in de verkoop. Andere nieuwe modellen volgden kort daarop.

De verwachting is dat Foxconn in het slotkwartaal nog meer zal profiteren van de nieuwste Apple-introducties. Vooral ook na opmerkingen van Apple-baas Tim Cook die zei dat de reactie op de smartphones, die geschikt zijn voor het nieuwe 5G-netwerk, bijzonder positief is geweest.