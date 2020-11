'Beurshandel blijft in ban vaccinnieuws'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal donderdag naar verwachting licht lager beginnen. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine minnen te openen. De beurshandel blijft in de ban van het positieve vaccinnieuws van Pfizer en de verdere ontwikkelingen rond de coronacrisis. Op Beursplein 5 kwam maritiem oliedienstverlener SBM Offshore met derdekwartaalcijfers. Het aandeel Shell noteert ex dividend.

SBM Offshore is ondanks de zwakke marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie wederom positiever geworden over de resultaten dit jaar. De onderneming die last heeft van de fors lagere olieprijs en de impact van de coronacrisis, schroefde in augustus ook al zijn verwachtingen op. Topman Bruno Chabas, van wie het salaris per 1 januari 2020 met terugwerkende kracht wordt verhoogd, stelt dat SBM onder meer de kosten goed onder controle heeft.

Kiadis Pharma liet weten dat de NK-celtherapie van de biotechnoloog in combinatie met oncolytische virotherapie mogelijk kan werken tegen longkanker. Kiadis ontwikkelt nieuwe medicijnen op basis van Natural Killer-cellen. Dat zijn grote witte bloedlichamen die de eerste verdedigingslinie in het menselijk afweersysteem vormen.

Ceconomy

Stern kwam woensdag na de slotbel met een kwartaalupdate. De autodealergroep had ook in het derde kwartaal last van de coronacrisis, mede omdat veel minder nieuwe auto's werden verkocht. De impact van de virusuitbraak was wel minder sterk dan in de eerste helft van dit jaar. Volgens topman Henk van der Kwast blijft de financiële positie van Stern stevig en kan het bedrijf aanzienlijke tegenvallers opvangen.

In Frankfurt staat Ceconomy in de schijnwerpers. Het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn heeft in oktober in alle landen waar het actief is "zeer sterke verkoopresultaten" geboekt. Ondanks steeds strengere coronamaatregelen en lokale lockdowns zetten de positieve resultaten ook in november door. Ook Deutsche Telekom, Siemens en Merck kwamen met cijfers.

Slot beurzen

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde woensdag 1,2 procent in de plus op 599,21 punten. De hoofdindex tikte daarbij tussentijds voor het eerst sinds 24 februari de 600 punten aan. De laatste keer dat de AEX boven 600 punten eindigde was op 21 februari. De index begon het jaar op 604,58 punten.

De andere Europese beurzen gingen ook vooruit. De MidKap klom 0,6 procent tot 850,59 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,4 procent. Ook Wall Street ging overwegend vooruit. De Dow-Jonesindex sloot een fractie lager op 29.397,63 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 2,3 procent.

De euro was 1,1765 dollar waard, tegenover 1,1762 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 41,38 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent goedkoper, op 43,73 dollar per vat.