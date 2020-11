Kiadis Pharma presenteert studie naar therapie tegen longkanker

quote: Mijn Vriend schreef op 12 november 2020 08:00:

[...]



IEX kan beter een link naar Sanofi neerzetten dan naar Kiadis. Kiadis is nu maar wat gerommel in de marge, voor Sanofi is het goed nieuws.

[...]IEX kan beter een link naar Sanofi neerzetten dan naar Kiadis. Kiadis is nu maar wat gerommel in de marge, voor Sanofi is het goed nieuws.

Nee, Sanofi heeft een bod gedaan. Tot het moment dat het daadwerkelijk overgenomen is, is dit goed nieuws voor Kiadis. Het is niet echt waarschijnlijk maar de overname kan best afketsen.