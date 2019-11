'3G dingt mee naar liftendivisie Thyssenkrupp'

Gepubliceerd op | Views: 328

ESSEN (AFN) - Ook investeerder 3G Capital is geïnteresseerd in de liftendivisie van het Duitse staal- en industrieconcern Thyssenkrupp. Persbureau Bloomberg stelt op basis van ingewijden dat de Amerikaans-Braziliaanse onderneming vorige week een bod heeft ingediend voor het onderdeel.

De interesse van 3G lijkt opmerkelijk omdat 3G vooral bekend is van investeringen in bedrijven als Kraft Heinz en Burger King. Naast 3G zijn er nog meer partijen die de liftendivisie van Thyssenkrupp graag willen hebben. Bloomberg noemt onder meer de Finse liftenmaker Kone, die samen op zou trekken met investeerder CVC, en het Japanse Hitachi.

Thyssenkrupp heeft het onderdeel in de etalage gezet. Het is naar verluidt nog steeds de vraag of er een meerderheidsbelang of een minderheidsbelang in het kroonjuweel moet worden verkocht. De divisie zou meer dan 15 miljard euro kunnen opleveren. De genoemde bedrijven wilden geen commentaar geven.