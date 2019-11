Gepubliceerd op | Views: 692

DEN HAAG (AFN) - Een delegatie uit het kabinet onder leiding van premier Mark Rutte heeft tijdens een gesprek met vertegenwoordigers uit de bouw vooral geluisterd. Over de stikstofplannen waarmee het kabinet de bouw van huizen en de aanleg van infrastructuur vlot wil trekken, lieten de bewindspersonen weinig tot niets los.

"De minister-president zegt dat het in ieder geval in eerste instantie fors zal helpen", zegt Bart van Breukelen van bouwbedrijf TBI over het pakket dat woensdagochtend wordt gepresenteerd. "Voor ons is het afwachten of dat zo is, want dat konden we hier aan tafel niet beoordelen." Van Breukelen is blij dat het kabinet in ieder geval de urgentie snapt, maar veel hangt af van de concrete maatregelen. "Het belangrijkste is: kunnen wij ermee werken?"

Rutte zelf noemde de ontmoeting "een gesprek om ervaringen uit te wisselen". Dat was volgens de premier heel nuttig, omdat de zorgen in de bouwsector "heel groot" zijn. Over de maatregelen waar de coalitiepartijen dinsdagochtend na maanden overleg overeenstemming over hebben bereikt, wilde hij nog niets zeggen.