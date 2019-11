Trump: dichtbij tekenen deal met China

Gepubliceerd op | Views: 2.142 | Onderwerpen: China, Donald Trump

NEW YORK (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten zijn dichtbij het tekenen van de 'eerste fase' van een handelsdeal met China. Dat heeft Donald Trump gezegd op een bijeenkomst in New York. De Amerikaanse president verdedigde ten overstaan van het publiek tevens zijn eigen economische beleid in de afgelopen jaren.

Het optreden werd nauwlettend in de gaten gehouden op Wall Street. Beleggers hoopten op nieuwe signalen met betrekking tot het handelsoverleg met China. Trumps woorden komen in grote lijnen overeen met wat hij afgelopen weekend al zei. Zo herhaalde Trump alleen akkoord te gaan als de deal goed is voor Amerikaanse bedrijven en werknemers.

Wel liet de president iets los over de locatie waar de ondertekening van het akkoord eventueel zou kunnen plaatsvinden. Dat zou in een landelijk deel van de Verenigde Staten zijn