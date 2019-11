Heijmans bouwt Brabantse zorgwoningen

quote: nb schreef op 12 nov 2019 om 19:08:

Als ik dit artikel lees, begin ik me alweer zorgen te maken.

De plannen worden later verder uitgewerkt....

Hoe kun je daar nu nog intrappen? Dan weet je voor 200% zeker dat het bedrag ruimschoots, factor 2 minimaal, overschreden wordt.

Hijmans ten top, order binnen halen en een rechtzaak oostarten

Ja, ze willen natuurlijk wel betaald worden voor het werk of meerwerk wat gedaan moet worden. Kijk wat er bv met Tennet is gebeurd. Palenboer levert niet ! En ze zeggen ook Heijmans op en VW kreeg ineens ook de funderingen maken enz. Logisch dat ze pissed off waren in Rosmalen.