AEX doorbreekt grens 600 punten

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse AEX-index heeft dinsdag de grens van 600 punten kortstondig overschreden. De laatste keer dat de hoofdindex dat niveau bereikte was op 24 mei 2001. Meevallende bedrijfsresultaten en de hoop op een voorlopig handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China zorgen dit jaar voor optimisme op de beursvloeren.

De leidende index in Amsterdam bereikte de mijlpaal omstreeks 16.25 uur met een stand van 600,01 punten, maar zakte direct weer terug. Later werd de 600,35 punten aangetikt. Uiteindelijk sloot de graadmeter met een plus van 0,4 procent op 599,03 punten.

De hoogste stand ooit van de AEX is nog altijd 701,56 punten in 2000. De index is dit jaar al zo'n 23 procent gestegen ten opzichte van het slotniveau van 487,88 punten op 31 december 2018. Vorig jaar leed de AEX een verlies van ruim 10 procent.

KPN

Dinsdag zaten meer Europese graadmeters in de lift. De MidKap won 0,4 procent tot 904,77 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,5 procent. De DAX in Frankfurt klom 0,7 procent na een sterke verbetering van het Duitse beleggersvertrouwen. Beleggers keken verder vooral uit naar de toespraak die de Amerikaanse president Donald Trump later op de dag zal houden in New York.

Telecombedrijf KPN eindigde bovenaan bij de hoofdfondsen met een plus van 2 procent. IMCD werkte een fors verlies weg en won 1,3 procent. De chemicaliëndistributeur boekte in de eerste negen maanden meer omzet en een hoger resultaat, maar volgens analisten vielen de prestaties in Europa, het Midden-Oosten en Afrika tegen.

Infineon

Bij de kleinere bedrijven dikte VolkerWessels 6 procent aan. Grootaandeelhouder Reggeborgh verhoogde zijn bod op het bouwbedrijf tot 22,20 euro per aandeel, inclusief interim-dividend.

In Frankfurt werden de jaarcijfers van chipconcern Infineon beloond met een koerswinst van ruim 6 procent. Concurrent Dialog Semiconductor steeg bijna 7 procent na een update van de financiële doelen. Postbedrijf Deutsche Post DHL zag de kwartaalwinst flink stijgen en won een kleine 4 procent. De Franse telecomaanbieder Iliad steeg ruim 20 procent in Parijs dankzij beter dan verwachte resultaten en een nieuw aandeleninkoopprogramma.

De euro was 1,1015 dollar waard, tegen 1,1039 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 56,68 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent in prijs tot 61,92 dollar.