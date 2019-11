'Hogere kwartaalomzet voor Altice'

Gepubliceerd op | Views: 800

AMSTERDAM (AFN) - Kabel- en telecomconcern Altice Europe heeft zijn omzet in het derde kwartaal naar verwachting opgevoerd ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De Franse onderneming presenteert ook een gestegen bedrijfsresultaat, zo is de gemiddelde verwachting van analisten. Altice opent woensdag na het sluiten van de Europese beurzen de boeken.

De omzet over het derde kwartaal bedraagt ruim 3,6 miljard euro, zo staat in een analistenconsensus die Altice op zijn eigen site heeft gezet. Dat is een stijging van 5,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarbij groeit het bedrijf vooral op belangrijke Franse thuismarkt hard. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) stijgt naar verwachting met 7,3 procent tot een kleine 1,4 miljard euro.

Beleggers zullen ook letten op de schuldenlast, al jaren een heikel punt bij Altice. Analisten van Bank of America Merrill Lynch wezen er vorige maand nog op dat de verhouding tussen schulden en het vermogen om vrije kasstroom te genereren nog altijd veel hoger is dan bij branchegenoten. Volgens hen zou de schuldenlast flink omlaag kunnen als Altice het belang in het eerder afgesplitste Altice USA zou verkopen.

Veel aandacht zal daarom uitgaan naar eventuele mededelingen over de verkoop van bezittingen van Altice. Het concern is al bezig met de verkoop van zijn Portugese glasvezeltak. Ook zouden investeerders azen op de dochteronderneming voor videoreclame van Altice, Teads.