AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Prosus-baas Bob van Dijk is niet van plan de strijd om het Britse maaltijdbestelbedrijf Just Eat zomaar op te geven. De Nederlander spreekt van een unieke kans. Volgens hem zelfs de grootste kans waar hij ooit in zijn werkzame leven tegenaan is gelopen.

Prosus lanceerde maandag zijn overnamebod op Just Eat, ondanks de weerstand van het bedrijf zelf. De Britten zien meer heil in een samengaan met de Nederlandse branchegenoot Takeaway.com. Die deal zou eigenlijk nog dit jaar rond moeten komen.

Voor Prosus maakt de eventuele Just Eat-deal deel uit van een groter geheel. Van Dijk bestempelde de grote kansen die er liggen op het gebied van maaltijdbezorging. Het technologiefonds stapte in 2013 in die markt met een investering van 2 miljoen dollar in iFood in Brazilië. Sinds die tijd investeerde Prosus een slordige 2,8 miljard dollar in de sector. Prosus heeft onder meer belangen in Swiggy in India en het Duitse Delivery Hero.