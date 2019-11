'IMCD stelt teleur'

Gepubliceerd op | Views: 356

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten die chemicaliëndistributeur IMCD voorbeurs publiceerde waren ronduit teleurstellend. Dat concluderen analisten van ING. Ze wijzen in het bijzonder op de mindere prestaties in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

In de EMAE-regio's rekenden de ING-kenners al wel op mindere prestaties. Maar met een daling van de brutowinst met 5 procent en de terugval van het bedrijfsresultaat met 10 procent presteerde IMCD hier nog slechter dan gedacht.

ING benadrukt dat IMCD in de eerste jaarhelft ook al niet al te sterk voor de dag kwam. Dat het herstel in het derde kwartaal achterbleef, zorgde in het bijzonder voor teleurstelling. De brexitperikelen speelden in het voorbije kwartaal een veel minder voorname rol dan eerder, aldus ING. Wel kan IMCD volgens de kenners met een beschuldigende vinger deels wijzen naar de macro-economisch omstandigheden.

ING handhaafde zijn hold-advies met een koersdoel van 65 euro. Het aandeel IMCD noteerde dinsdag na krap een uur handelen 4,2 procent lager op 68,95 euro.