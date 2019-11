Gepubliceerd op | Views: 591

AMSTERDAM (AFN) - Het lijkt strategisch logisch als bol.com zich komend jaar ook gaat richten op de verkoop van kleding. Dat constateren analisten van KBC Securities. Zij wijzen daarbij op een artikel in Het Financieele Dagblad, waarin de krant stelt dat de webwinkel van supermarktconcern Ahold Delhaize bekende modemerken aan het benaderen is om het Amerikaanse Amazon straks het hoofd te kunnen bieden.

Een grote mededeling zou in januari naar buiten komen. KBC stelt dat bol.com al schoenen en sportkleding verkoopt, maar nog geen kleding. Maar in de kledingindustrie is de concurrentie zwaar, aldus de kenners. Ze halen ook opmerkingen van Ahold Delhaize tijdens de laatste kwartaalcijfers aan, waarbij is gewezen op de goede reputatie van bol.com en dat ze Amazon niet onderschatten.

De samenwerking tussen Jumbo en HEMA, die vrijdag werd aangekondigd, heeft volgens de marktvorsers voor nu weinig impact op Ahold Delhaize. Het bedrijf had een pilotproject met HEMA, dat nu van tafel is. "Het bedrijf heeft nog steeds het voordeel van marktleiderschap met AH en bol.com. Ook is het management bekend met het vinden van adequate oplossingen voor marktuitdagingen", aldus KBC.

De bank hanteert een buy-advies op Ahold Delhaize. Het aandeel stond dinsdag omstreeks 09.30 uur 0,1 procent lager op 24,40 euro.