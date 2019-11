Autobouwer Nissan geeft winstalarm

Als je kiest voor een electrische auto, dan mag je best oppassen.



Op YouTube zag ik al de aankondiging van Lithium-Carbon accu's, die 7x zoveel energie kunnen bevatten dan de Lithium-accu's van de Tesla. Of je kunt ze 7x kleiner maken voor dezelfde hoeveelheid energie.



Voor je het weet koop je verouderde technologie, lekker handig als je een paar jaar later wilt inruilen.