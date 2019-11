Autobouwer Nissan geeft winstalarm

Gepubliceerd op | Views: 875

TOKIO (AFN) - De Japanse autobouwer Nissan Motor heeft de verwachting voor de winst in zijn gebroken boekjaar verlaagd. Het concern krijgt de zaken nog niet goed op de rit, ondanks flinke kostenbesparingen en het snijden in bijna 13.000 banen.

Die ingrepen weten de impact van een zwakkere vraag, hogere materiaalprijzen en negatieve wisselkoersen niet te compenseren. Nissan rekent nu op een operationeel resultaat voor het jaar dat loopt tot eind maart van 150 miljard yen. Dat is omgerekend bijna 1,3 miljard euro. Eerder zette Nissan nog een doelstelling voor het resultaat neer van 230 miljard yen.

In het afgelopen kwartaal dat eind september eindigde, zette Nissan een resultaat in de boeken van 30 miljard yen. Dat is veel minder dan kenners in doorsnee hadden verwacht. Zij wijzen er dan ook op dat Makoto Uchida, die volgende maand aan het roer van de autobouwer komt te staan, de lastige taak krijgt om het vertrouwen in Nissan te herstellen.