HANNOVER (AFN/DPA) - De Duitse toeleverancier aan de auto-industrie Continental heeft in het derde kwartaal een groot verlies van bijna 2 miljard euro geleden. Dit kwam vooral door de lastige marktomstandigheden in de auto-industrie.

Continental, onder meer bekend van zijn banden en remsystemen, is bezig banen te schrappen en fabrieken te sluiten. Onlangs waarschuwde het bedrijf al voor een zware afschrijving. Daarnaast ziet het concern af van een beursgang van zijn activiteiten voor aandrijflijnen. De 'powertrain'-tak wordt in plaats daarvan in zijn geheel in de verkoop gegooid.

De omzet ging in de afgelopen periode met 3 procent omhoog tot 11,1 miljard euro, geholpen door wisselkoerseffecten en overnames. Continental gaf aan voorlopig geen merkbare verbetering te verwachten in de wereldwijde autoproductie.