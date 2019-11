'Trump stelt importheffing Europese auto's uit'

Dasokwat heeft gelijk. Zolang de tegenstanders van klimaatprobleem worden dood gezwegen en resultaten niet bekend gemaakt dan is het en blijft het kolder.



Net als met beleggen en analisten. Iedereen heeft een mening en andere analyses en ze worden altijd gedeeld.



Met klimaat is het muisstil. Krijgen alleen 1 verhaal te horen.



Qua opvoeding, zouden wij moeten beginnen met geboorte beperking in te voeren want 7 miljard bevolking is teveel om op deze aarde te leven.

Wat als consumptie door 10 miljard bevolking wordt aangejaagd ???..



Dan hebben alle maatregelen geen donder geholpen.