'Trump stelt importheffing Europese auto's uit'

Onderwerpen: autoindustrie, Donald Trump, Europa

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump stelt de beslissing voor het invoeren van hogere invoertarieven op auto's uit onder meer Europa mogelijk met zes maanden uit. Dat meldt de politieke nieuwssite Politico.

Als inderdaad tot uitstel besloten wordt, komt de nieuwe deadline halverwege 2020 te liggen. Het Witte Huis en het Amerikaanse handelsministerie wilden niet reageren.

Trump stelde in mei de invoer van tarieven tot wel 25 procent op buitenlandse auto's uit tot uiterlijk woensdag. Hij dreigt wel regelmatig met het opvoeren van de tarieven, en beroept zich dan op de nationale veiligheid. De import van buitenlandse auto's werd eerder al aan een uitgebreid onderzoek onderworpen. Dat leverde eerder dit jaar een aantal aanbevelingen op. In de top van de Amerikaanse regering zouden de meningen nog verdeeld zijn over de heffingen.