LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Telecomreus Vodafone heeft het voorbij kwartaal meer omzet in de boeken gezet. Dat was met name welkom nieuws voor topman Nick Read wiens strategie er vol op is gericht om marktaandeel voor Vodafone te behouden in een markt waar stevige concurrentie is van met name prijsvechters. De afgelopen kwartalen kampte Vodafone nog met dalende omzetten.

Met name in Spanje en het Verenigd Koninkrijk was voor Vodafone in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar sprake van herstel. Al met al viel de autonome omzet uit telecomdiensten 0,7 procent hoger uit. Daarmee deed Vodafone het iets beter dan waar in de markt gemiddeld rekening mee werd gehouden.

Vodafone kan de extra opbrengsten goed gebruiken. De Britse onderneming staat voor de nodige netwerkinvesteringen. Gesteund door de omzetgroei verhoogde Vodafone zijn verwachtingen voor het hele jaar. Daarbij gaat de telecomonderneming uit van een aangepast bedrijfsresultaat van minstens 14,8 miljard euro. Dat is 1 miljard euro meer dan bij een eerdere raming.