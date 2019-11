Meer passagiers voor KLM

Gepubliceerd op | Views: 482 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Luchtvaartonderneming KLM heeft de maand oktober meer passagiers aan boord van haar vliegtuigen verwelkomd in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Al met al groeide de passagiersstroom met 3,6 procent tot ruim 3,1 miljoen reizigers. KLM-baas Pieter Elbers sprak van een "mooie toename in klanten" bij zowel KLM als prijsvechter Transavia.

Door de groei van de capaciteit met 2,4 procent zaten vliegtuigen doorgaans iets voller dan een jaar eerder. De passagiersgroei was met name te zien op bestemmingen in Europa, Noord-Afrika, Azië en Noord-Amerika.

Elbers benadrukte dat de vrachtdivisie het moeilijk heeft. Daar was sprake van een aanzienlijke daling van volumes. Doordat de kosten oplopen en opbrengsten die onder druk blijven staan, zet KLM vooral in op kostenbesparingen.

Minder passagiers Air France

Bij zusterbedrijf Air France was sprake van een daling van het aantal passagiers. Bij de Franse maatschappij stapten in oktober bijna 4,5 miljoen passagiers aan boord, 1,5 procent minder dan een jaar eerder. Ook de Franse tak van Transavia deed het minder. De totale passagiersstroom van de prijsvechter kwam uit op ruim 1,5 miljoen, wat een daling van 3,4 procent op jaarbasis was.

Alles bij elkaar vervoerde Air France-KLM bijna 9,2 miljoen passagiers in oktober, ietsje minder dan een jaar eerder. De vrachtdivisie van Air France-KLM zag de volumes met 5,7 procent dalen, waarbij de capaciteit steeg.