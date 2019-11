Wisselend beeld bij cijfers IMCD

Gepubliceerd op | Views: 711

AMSTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD heeft de eerste negen maanden van het jaar afgesloten met meer omzet en een hoger resultaat. Evengoed was het beeld volgens topman Piet van der Slikke gemengd. Hij was te spreken over de groei in de Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Daartegenover stonden volgens hem teleurstellende resultaten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

In laatstgenoemde regio's kampte IMCD met een lagere vraag. Dat had een drukkend effect op het bedrijfsresultaat. De periode werd afgesloten met een totale omzet van 2,1 miljard euro, 17 procent meer dan een jaar eerder. In alle regio's waar IMCD actief is, zette de onderneming een hogere omzet in de boeken.

De brutowinst, omzet minus kosten en materialen, steeg met 15 procent tot 457,3 miljoen euro. Op basis van gelijke wisselkoersen was sprake van 14 procent groei, waar overnames veruit het grootste deel van de stijging voor hun rekening namen. De groei op eigen kracht was 1 procent. Het operationele resultaat viel 12 procent hoger uit op 175,7 miljoen euro.

Van der Slikke is er van overtuigd dat IMCD zijn eerder gestelde middellangetermijndoelen voor autonome groei zal halen. Hij zei verder positief te zijn over de overnames die IMCD tot nu toe heeft afgerond, te weten Monachem en Matrix. Verder verwacht IMCD dit jaar de overname van DCS in Zwitserland en Whawon in Zuid-Korea dit jaar af te ronden. Voor dit jaar rekent IMCD onder meer op een groei van het operationele bedrijfsresultaat.