Kellogg onderzoekt verkoop koekjestak

BATTLE CREEK (AFN) - De Amerikaanse producent van ontbijtgranen en snacks Kellogg bekijkt zijn strategische opties en onderzoekt daarbij onder meer een verkoop van zijn divisie die koekjes en fruitsnacks maakt. Dat liet het bedrijf maandag nabeurs weten.

De aankondiging is onderdeel van de vijfjaarsstrategie van Kellogg. Daarbij wordt ook de bedrijfsstructuur in Noord-Amerika op de schop genomen.

Onlangs liet Kellogg nog weten minder positief te zijn over de winstgevendheid in de rest van het jaar. Kellogg wil flink investeren in reclamecampagnes en verwacht meer geld kwijt te zijn aan distributie.