Klappen voor Apple op donkerrood Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 3.328

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York hebben maandag een flinke tik gekregen. Vooral de technologiesector ging stevig omlaag onder aanvoering van chipbedrijven en Apple, dat door beleggers in de verkoop werd gedaan wegens zorgen over de mogelijk tegenvallende vraag naar iPhones. Verder zorgde de opmars van de dollar voor nervositeit op de beursvloer.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 2,3 procent lager op 25.387,18 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 2 procent tot 2726,22 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 2,8 procent kwijt tot 7200,87 punten.

Apple zakte 5 procent na nieuwe signalen over tegenvallende interesse in de nieuwe iPhones. Toeleverancier Lumentum liet weten dat een van zijn grootste klanten de bestellingen ,,significant" heeft verlaagd. Apple werd niet bij naam genoemd, maar dat is de belangrijkste klant van het bedrijf. Lumentum verloor een derde van zijn waarde.

General Electric

General Electric (GE) ging eveneens flink omlaag. Het Amerikaanse industriële concern haalt zijn eigen omzetdoelen voor dit jaar waarschijnlijk niet, zei topman Larry Culp in een interview. GE noteerde 6,9 procent lager.

Dow-fonds Goldman Sachs leverde 7,8 procent in. De bank zakte naar het laagste niveau sinds het brexitreferendum in juni 2016 op berichten over dat de Maleisische overheid mogelijk 600 miljoen dollar aan betalingen terug wil vorderen.

Athenahealth

Verder verwerkten beleggers onder meer overnamenieuws. Athenahealth komt voor 5,7 miljard dollar in handen van investeerders Veritas Capital en Evergreen Coast Capital. De dienstverlener aan de zorgsector steeg 9,7 procent. Softwarebedrijf Apptio wordt voor meer dan 1,9 miljard dollar overgenomen door investeringsmaatschappij Vista Equity Partners en maakte een koerssprong van meer dan 51 procent.

Oliefondsen in New York reageerden op berichten dat een meerderheid van de leden van oliekartel OPEC samen met bondgenoten voorstander zijn van een verlaging van de productie. President Donald Trump liet weten geen voorstander te zijn van dat plan. De eerder op de dag gestegen olieprijzen zakten tijdens de handel in New York weer flink weg. Een vat Amerikaanse olie daalde 2,1 procent in prijs tot 58,90 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper en kostte 69,13 dollar per vat.

De euro was 1,1233 dollar waard, tegen 1,1252 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.