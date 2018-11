Goed zo.

Nu graag ook het geld terugbetalen wat GS aan Griekenland in rekening gebracht heeft om dat land in de EU te loodsen. Ze mogen hiervoor in de plaats ook 10% betalen van de schade die ze hiermee aangericht hebben, maar dat is waarschijnlijk vele malen hoger.

Griekenland kan deze miljoenen goed gebruiken om de staatsschuld te verlagen.