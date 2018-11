Olie geeft rode beursdag nog beetje glans

Gepubliceerd op | Views: 845 | Onderwerpen: energie

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs van Amsterdam is maandag met verlies gesloten. Ook de overige Europese beurzen gingen omlaag. Beleggers waren voorzichtig door alle brexitperikelen en handelszorgen. Olieproducenten daarentegen waren in trek, door een opleving van de olieprijzen na een periode van daling.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,7 procent lager op 526,10 punten. De MidKap zakte 1,6 procent tot 727,70 punten. Londen en Parijs verloren tot 0,9 procent. Frankfurt zakte 1,8 procent, mede door een tik voor chipbedrijf Infineon.

De olieprijzen zaten in de lift na berichten dat oliekartel OPEC een voorstander is van een verlaging van de wereldwijde olieproductie. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent in prijs tot 60,85 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder en kostte 71,06 dollar per vat. Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was olie- en gasconcern Shell een van de weinige stijgers met een plus van 0,3 procent. In Londen steeg concurrent BP 0,8 procent.

TomTom

TomTom kreeg er 1,4 procent bij in de MidKap, na een eerdere plus van dik 7 procent. De navigatiedienstverlener heeft naar verluidt ongevraagde overnamebiedingen gekregen van ten minste drie investeringsmaatschappijen. TomTom weigerde commentaar te geven. De onderneming zou momenteel geen biedingen op het hele bedrijf in overweging nemen.

Accell daalde bijna 3 procent. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft om opheldering gevraagd bij de fietsenproducent over de verschillende versies van jaarrekeningen die het bedrijf in omloop heeft gebracht. Beursexploitant Euronext kwam met cijfers en zakte 0,6 procent.

BAT

In Londen kelderde tabaksfabrikant BAT meer dan 10 procent na berichten over een mogelijk verbod op mentholsigaretten in de Verenigde Staten. Concurrent Imperial Brands zakte 2,2 procent.

Infineon verloor 7,8 procent in Frankfurt. Het chipconcern behaalde afgelopen kwartaal voor het eerst een omzet van meer dan 2 miljard euro, maar verwacht een omzetdaling in het huidige kwartaal.

De euro was 1,1252 dollar waard, tegen 1,1327 dollar op vrijdag. Daarmee bereikte de eenheidsmunt het laagste niveau sinds juni 2017, vooral door zorgen rond Italië.