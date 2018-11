Ultimatum voor Achmea om woekerpolissen

Gepubliceerd op | Views: 666 | Onderwerpen: verzekeringen

ZEIST (AFN) - Achmea moet binnen twee weken over de brug komen met nieuwe voorstellen voor de compensatie van klanten met een woekerpolis. Dat eisen de Consumentenbond en Stichting Woekerpolis. Gaat Achmea niet in op het ultimatum, dan slepen de belangenclubs het bedrijf voor de rechter.

Achmea verkocht via merken als Avéro, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en Zilveren Kruis in totaal 800.000 zogeheten woekerpolissen, zo stellen de verenigingen. De schade zou volgens schattingen neerkomen op zo'n 4 miljard euro.

De al jaren slepende kwestie draait om beleggingsverzekeringen waarbij een groot deel van de inleg niet werd belegd, maar opging aan hoge kosten en premies. De opbrengst valt daardoor vaak vies tegen, temeer omdat de informatie over kosten onvolledig of onjuist was. Het gaat in veel gevallen om verzekeringen voor de aanvulling van het pensioen of de aflossing van de hypotheek.

Achmea sloot acht jaar geleden al met andere claimstichtingen een overeenkomst over compensatie voor klanten met dergelijke woekerpolissen. De Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis sloten zich daar niet bij, omdat de vergoeding in hun ogen ruim onvoldoende was.

Hoeveel mensen zich bij een eventuele nieuwe claim tegen Achmea aansluiten, kon de Consumentenbond nog niet zeggen. De belangenvereniging benadrukt dat klanten die al eerder hebben geschikt mogelijk ook nog recht hebben op verdere compensatie.